Milwaukee maltrata a Kershaw y a Urías en Juego 1 de la Serie de Campeonato

Jeff Roberson / AP

El jugador de los Cerveceros de Milwaukee Brandon Woodruff (53) celebra tras sacudir un jonrón en el tercer inning del Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Ángeles, el 12 de octubre de 2018, en Milwaukee. (AP Foto/Jeff Roberson) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **