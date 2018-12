VIDEO: Jugador de los Rams CONFRONTA a un aficionado en pleno partido

El domingo fue de mucha frustración para los Rams.

No les fue nada bien ante los Eagles de Filadelfia, y terminaron perdiendo su segundo partido al hilo.

Y para colmo de males, en pleno cotejo, el jugador de los de azul y oro, Marcus Peters, confrontó a un aficionado en las tribunas.

El video del incidente muestra al esquinero dejar la banca visiblemente enojado para acercarse a las primeras filas de la tribuna en donde le dijo a alguien, “¿de dónde eres homie?, ahora sí, dime la mie…. que estabas diciendo”. No se puede escuchar lo que lo hizo reaccionar de tal manera.

Rápidamente miembros de la seguridad del estadio y compañeros de Peters lo detuvieron y lo regresaron a la banca.

Después del partido, el jugador le restó importancia al incidente.

“No fue nada. Solo me divertí un poco con la gente que se pone a molestar. No fue nada, no lo tomen muy personal”, contó Peters al Los Angeles Times.

El lunes el entrenador del esquinero, Sean McVay, habló de lo que pasó e indicó que su jugador debió de tener un mejor juicio.

“Vi el video. Ya hablé con Marcus”, expresó McVay. “Sabe que tenemos que comportarnos mejor en ese tipo de situaciones. No podemos distraernos del juego y de lo que esté pasando en el campo por lo que se pueda estar diciendo… tuvimos una buena discusión y él lo sabe”.