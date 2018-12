Llegan los equipos del Rose Bowl a California Adventure

View this post on Instagram

Como ya es tradición, jugadores y entrenadores que participarán en el #RoseBowl visitaron los parques de #Disneylandia este pasado miércoles. Los equipos que disputarán el Tazón anual serán #OhioStateUniversity y #UniversityofWashington, los clasificados número seis y nueve del país, respectivamente. La edición 105 del #RoseBowl se jugará este próximo lunes, 1 de enero, en #Pasadena (1:30 p.m. Hora del Pacífico).