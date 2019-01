Las voces oficiales en español de Rams destacaron con reconocimientos este año

La fiesta del Super Bowl se vive en Los Ángeles gracias a que los Rams ratificaron su buena temporada con actuaciones certeras en los playoffs, lo que le permite a la afición soñar con un triunfo sobre los experimentados Patriots de Nueva Inglaterra el 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La versión número 53 de esta gran fiesta tiene un sabor especial, pues dos voces latinas han hecho eco en las transmisiones radiales de los juegos de los Carneros.

Las narraciones de Troy Santiago y comentarios de Ricardo López, que se escuchan desde la estación de radio de la KWKW 1330 AM, han traspasado la barrera del idioma. En varias ocasiones, las redes sociales de los Rams en inglés han compartido las explosivas celebraciones de los periodistas que han causado el interés general. Tal ha sido el impacto de la mancuerna, que fue nominada para los premios de Southern California Sports Broadcasters (SCSB) en las categorías de Narrador de Jugada a Jugada y Analista de Color.

López fue el ganador en la categoría de Analista de Color en las transmisiones de radio, mientras que el legendario Jaime Jarrín lo hizo en la de Narradores.

“Una sorpresa, no me lo esperaba, es la primera vez que me ponen en una nominación de la SCSB”, dijo desde Atlanta el comentarista. “Jaime Jarrín es toda una institución y está recibiendo todos los premios, reconocimientos muy merecidos después de una trayectoria tan larga, tan sólida y tan profesional de su parte. También me hubiera gustado ver a Troy ganar por la energía que pone en sus narraciones… no creo que exista alguien que le ponga tanto a sus transmisiones como Troy”.

López señala que el éxito que han obtenido junto a su compañero de narración se ha debido mayormente por el trabajo que han desarrollado desde la temporada pasada, porque han logrado identificar al aficionado latino.

“Siempre estamos pensando en cómo ofrecer mejor información o llegarle a los aficionados en español en este deporte que es muy popular entre los latinos, pero obviamente hay que ayudar a que entiendan cómo funciona esta industria del futbol americano”, explicó López a HOY Deportes vía telefónica desde Atlanta.

El comentarista recalcó que la autenticidad y su actitud proactiva les ha ayudado a llegar a los aficionados de una manera transparente y explícita, lo que llamó la atención del equipo para tratar de entender más sobre la cultura latina.

“Nada más queda agradecer el apoyo y la confianza, y el compromiso de querer seguir mejorando para seguir aumentando nuestra presencia pero también por nuestros aficionados”.

El juego del Super Domingo será el undécimo para el residente del Valle de San Fernando, quien cubrió su primer Super Bowl en 1992 en Minneapolis, durante su primer viaje a Estados Unidos.

López describe que ha visto el cambio y crecimiento general de la NFL durante ese lapso.

“Cuando estábamos en Minneapolis, la NFL nos daba un coche para manejar en la ciudad, para poder movernos”, recordó. “Hoy eso parecería una broma porque ha cambiado tanto y ahora hay miles y miles de medios. Estando aquí en el Centro de Prensa, es como una pequeña ciudad”.

López confesó que ha aprendido a convertirse en un aficionado de los Rams, ya que desde muy temprana edad otro equipo le había robado el corazón.

“Mi papá era muy aficionado de los Steelers de Pittsburg y por eso me hice fanático de ese equipo. Quiero mucho a ese equipo. No lo voy a negar, además que era muy popular en México”, declaró López. “Pero los Rams fácilmente te pueden gustar por la manera en que se conducen”.

El periodista de 46 años destacó también el “compromiso con la ciudad” por la manera en que respondieron a las tragedias comunitarias en los últimos meses que se presentaron en Thousand Oaks, como el fuego forestal que afectó a muchos hogares del área además del tiroteo en un bar que dejó a 13 muertos.

Entre anécdotas y recuerdos

El juego entre los angelinos y los Pats será la segunda ocasión en la que ambos equipos se enfrentan en un Super Bowl. López estará ahí nuevamente como en la temporada 2001-02, cuando asistió como reportero para un periódico mexicano.

El oriundo de la Ciudad de México recordó el primer juego entre los Rams y Patriots como algo similar a lo que se está viviendo ahora, pero con los roles invertidos. Los Carneros eran los de mayor experiencia mientras que los de Nueva Inglaterra, con Brady al mando, eran los jóvenes hambrientos.

López dijo haber vivido ese partido como algo diferente por la situación que vivía el país y el mundo en general.

“Ese fue especial porque además fue el Super Bowl ‘post 9/11’”, explicó. “Nueva Orleans era una ciudad militarizada, no hubo semana de descanso, porque como se corrieron las fechas por la suspensión que hubo después del 9/11, fue muy sentido lo que había alrededor del juego. [El grupo] ‘U2’ hizo el show del medio tiempo con una manta de todos los nombres de las víctimas del 9/11. También dicen que hubo conspiración para que los Patriotas ganaran para levantar el ánimo patriótico del país”.