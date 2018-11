EN FOTOS: Taste of the Rams combate el hambre en Los Ángeles

Los Rams de Los Ángeles sostuvieron su tercer evento anual Taste of the Rams, en el cual se recaudaron fondos para proveer comida a los residentes angelinos en necesidad. Al corredor Todd Gurley fue uno de los invitados especiales, así como Andrew Siciliano, de NFL Network. Los participantes pudieron disfrutar de comida de los mejores chefs de esta ciudad, así como la oportunidad de convivir con jugadores de los Rams.

En los últimos dos años, Taste of the Rams ha recaudado más de $310,000 para el Banco de Comida Regional de Los Ángeles, en su misión de proveer comida al Condado de Los Ángeles. Los dos eventos anteriores de Taste of the Rams ha proveído más de 1.2 millones de platos de comida a los miembros de la comunidad de Los Ángeles.