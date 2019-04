Clubes deportivos locales forman coalición debido a falta de espacios en Los Ángeles

Tres organizaciones atléticas locales se unieron para conformar una nueva alianza que esperan les ayudará a tener más acceso a instalaciones para la práctica de deportes a nivel del noreste de Los Ángeles.

Anahuak Youth Sports, Greater Northeast L.A. Bears (GNELA Bears) y L.A. Soccer Club (LASC), formalizaron el 20 de marzo la creación del North East Los Angeles Athletic Field Alliance (NELAFA).

Las instalaciones que buscan obtener o construir deben estar aptas para deportes como el futbol, futbol americano, básquetbol y porristas, según representantes de la alianza.

“Con el nacimiento de NELAFA se busca llevar un acuerdo de ayuda mutua de diferentes organizaciones en nuestra comunidad”, señaló a HOY Deportes Raúl Macías, quien es el presidente y fundador de Anahuak Youth Sports Association. “Tradicionalmente se han visto los deportes muy aislados, cuando todos tenemos una misma necesidad: encontrar los espacios para jugar. Esto no es solamente en futbol, es en casi todos los deportes”.

Alrededor de 150 equipos en diversos deportes están registrados con NELAFA.

Además, Macías dijo que buscan ayudar en el desarrollo de los jóvenes deportistas para alcanzar el nivel universitario por medio de tutoría, información y el involucramiento en diferentes aspectos de la comunidad.

“Damos servicios a niños de cinco a 14 años, enfocándonos en el futbol americano y porristas”, describió Mari Torres, quien es la presidenta de GNELA Bears. “Formalmente éramos los Glendale Bears y este último año decidimos cambiar nuestro nombre porque no éramos ni de aquí ni de allá. Como no teníamos niños de Glendale, no nos apoyaban por esa razón y North East tampoco nos apoyaba porque no teníamos el nombre indicado pero sí teníamos a los niños de esa área de noreste de Los Ángeles”.

Torres explicó que el gran problema que siempre han enfrentado como club ha sido el de encontrar lugares para que los chicos entrenen. Con la ayuda de la nueva organización, Torres espera lograr el objetivo de encontrar más campos de juego por medio del gobierno de la ciudad.

“No es obligación que los equipos que requieran ayuda sean del noreste, también tenemos equipos que vienen de todos Los Ángeles, como el Sur Centro, San Fernando Valley, pero la mayoría son del noreste”, detalló Macías. “Esta alianza se ha hecho para disputar por los espacios verdes y necesitamos el apoyo de la gente”.

