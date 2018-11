Pacquiao: aunque estaba ocupado con mi trabajo, me sentía solo sin el boxeo

Al escuchar que el filipino Manny Pacquiao peleará en enero próximo, muchos se preguntan ¿por qué no se ha retirado?

Es por eso que el senador de Filipinas no tardó en explicar el martes en Beverly Hills su decisión de seguir en el deporte.

“Cuando dejé de boxear, me di cuenta, que al ver peleas, que estaba solo. Aunque estaba ocupado con mi trabajo, como un servidor público, extrañaba mucho el boxeo”, indicó Pacquiao, quien cumple 40 años el 17 de diciembre. “Me sentía triste, porque el boxeo es mi pasión, crecí peleando”.

Tras un descanso de seis meses después de vencer al argentino Lucas Matthysse en Malasia, Pacquiao dejó Top Rank, promotora con la que hizo toda su fortuna y firmó con Premier Boxing Champions. Ahora, su carrera no parece que terminará pronto.

‘Pacman’ (60-7-2, 39 KOs) regresará a la acción el 19 de enero cuando enfrente al excampeón del mundo Adrien Broner (33-3-1, 24 KOs) en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, sede que le trae muchos recuerdos a Pacquiao, pues fue en el MGM Grand que venció el 23 de junio de 2001 a Lehlohonolo Ledwaba en su debut en Estados Unidos. En el casino del gran león también venció a Óscar de la Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto, Shane Mosley, Juan Manuel Márquez, Timothy Bradley, entre otros más en su ilustre carrera.

“No me siento como alguien de 40 años”, indicó Pacquiao, quien explicó que debido a su edad, ya le da más descanso a su cuerpo. En su último duelo ante Matthysse dijo que solamente entrenó un día la semana de la pelea, ya que considera que su cuerpo no se recupera tan rápido que cuando era joven.

acquiao dijo que Freddie Roach estará en su esquina, aunque también dijo que ya tiene mucho que no habla con él y que realmente no necesita un entrenador para cuestión de estrategias. El filipino expresó que Restituto ‘Buboy’ Fernandez estará con él en el día a día y Roach hará sugerencias para corregir estrategias.

“No tengo ningún problema con Freddie Roach. Estamos programados para hablar hoy”, expresó Pacquiao en un hotel de Beverly Hills. “Quiero que los dos trabajen juntos como los dos”.

“Si me preguntas dentro de mi corazón, por supuesto que necesito entrenamientos pero en estrategias, no hay nada, o técnicas, no hay mucho para aprender en mi estilo, pero quiero que me recuerden lo que hacía todos los días en mi entrenamiento, que vean mis movimientos, mi estilo, cosas así”, señaló.

La firma reciente de Pacquiao con PBC, para muchos, significa facilita el duelo de revancha ante Floyd Mayweather, pues el retirado boxeador tiene importantes lazos con esa promotora. Pacquiao y Mayweather se enfrentaron en 2015 en la pelea más lucrativa en la historia del pugilismo, aunque dejó mucho que desear en lo deportivo.

“Quiero la revancha [contra Mayweather] para que todo mundo me deje de hablar de Mayweather”, explicó Pacquiao, quien agregó que no puede subestimar a Broner.

Broner viene de empatar en 2018 ante Jessie Vargas, y el año pasado perdió ante Mikey García por decisión unánime.

“Es un buen competidor, creo que podemos tener mucha acción el ring”, señaló Pacquiao.