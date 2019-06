Blue Demon Jr. notó un ‘cambio de actitud’ en Silver King días antes morir

La muerte de César Cuauhtémoc González Barrón en una función de lucha libre en Londres, el 11 de mayo, conmocionó al mundo del deporte y desató una serie de discusiones sobre la realidad que viven los luchadores ante la poca seguridad que se les ofrecen en los eventos.

Silver King, como se le conocía su personaje, sufrió un infarto mientras que enfrentaba a Juventud Guerrera. El luchador colapsó en el cuadrilátero para morir momentos después.

La discusión surgió por el hecho que el cuerpo de Barrón se mantuvo por muchos minutos en el cuadrilátero sin la debida asistencia médica, además que la persona que arbitró la lucha, no era un réferi entrenado sino un luchador activo conocido como Black Terry.

“Creo que el protocolo es siempre tener médicos, tener paramédicos, siempre a la puerta para estar listos”, dijo Blue Demon Jr. a HOY Deportes. “No solo pasó con él, sino que también con el Perrito Aguayo. Desconozco el protocolo en Inglaterra. Es algo difícil de poder comentar porque cuando he estado en Inglaterra siempre ha habido médicos… siempre nos revisan y desconozco el por qué no lo hubo”.

La muerte de su amigo le dio duro a Blue Demon Jr., quien estuvo en Los Ángeles para invitar a los aficionados de la lucha libre en el evento de AAA en el Forum el 13 de octubre.

“El día 30 de abril nos vimos”, recordó el luchador. “Me llevó a una función en Torreón. Hablamos muy rápido y lo noté diferente, lamentablemente él ya está donde estaremos todos eventualmente. Pero creo que se estaba preparando y solo Dios sabe por qué está allá”.

Blue Demon Jr. dijo que esa conversación rápida que tuvo con Silver King le hizo notar un cambio en su actitud.

“Su mentalidad, su corazón… hablaba mucho de Dios. Me decía: ‘lee la Biblia ‘Pelú’’. Me dio gusto porque él se acercó de esa forma a Dios. No estoy para nada contento de que no esté con nosotros pero estoy tranquilo porque se fue haciendo lo que él quería y amaba. Nos dejó un gran dolor”.

El hijo adoptivo de la dinastía de Blue Demon desearía ver cambios en la manera cómo se llevan a cabo las funciones para salvaguardar la integridad física de los luchadores. Sin embargo, asegura que eso no sería suficiente pues aún hay más áreas que corregir.

“Primeramente hablemos que primero cambie nuestro país, nuestro estatus”, señaló. “No existimos en la bífera de trabajo, no tenemos prestaciones de Seguridad Social y hay muchas cosas que tienen que cambiar. Pues esto puede ser una punta de lanza para que este iceberg que está sumergido de negligencias y mafias salga a flote”.

