Ryu queda corto de un juego sin hit

El lanzador de los Dodgers, Hyun-Jin Ryu, perdió la oportunidad de lograr un juego sin hit después de que en el octavo inning Gerardo Parra pegó un doble para los Nacionales de Washington. Los Dodgers ganaron 6-0 el domingo en Dodger Stadium, pero la atención estaba en el lanzador coreano de Los Ángeles.

Parra conectó en el lanzamiento 105 de Ryu al jardín izquierdo. El pitcher de 32 años ya había ponchado a nueve. Ryu solamente había caminado a un jugador, Brian Dozier, en el cuarto inning.

Ryu was incredible once again! #Dodgers pic.twitter.com/3asRhlA5gd

En el sexto, Cody Bellinger realizó una tremenda jugada para evitar el hit.

Hyun-jin Ryu's no-hit bid appeared to be dashed with this Stephen Strasburg single to right field. But Cody Bellinger had other ideas.



@Dodgerspic.twitter.com/oupDQRx4Fu