Kershaw está casi listo, Urías va el viernes

El lanzador izquierdo y tres veces ganador del Cy Young Award, Clayton Kershaw, realizó su segunda y última presentación durante su rehabilitación con el equipo de doble A, Tulsa, el martes. Kershaw lanzó 6.0 innings y otorgó dos carreras (dos jonrones solitarios), además de ponchar a seis bateadores, sin dar base por bolas.

@Sgf_Cardinals Dylan Carlson's homer off Dodgers Ace Clayton Kershaw. A stunned, sell-out Tulsa crowd is virtually silent after Kershaw gives up 2 bombs!! What a way to leave a lasting impression! pic.twitter.com/kcvxqseTTT