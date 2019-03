Sentencian a Esteban Loaiza a tres años de cárcel; se espera que lo deporten

La jueza Janis Lynn Sammartino sentenció a tres años de cárcel al viudo de Jenni Rivera y exjugador de los Dodger y Yanquis, Esteban Loaiza este viernes. El expelotero se exponía a una condena de 10 años en la cárcel, por el delito de posesión de 44 libras de cocaína.

Loaiza, de 47 años, fue ordenado estar en prisión por tres años en una prisión federal. También se espera que sea deportado a su natal México después de servir su sentencia.

Former MLB pitcher Esteban Loaiza sentenced to 3 years in prison https://t.co/fZTwLJorQ3 pic.twitter.com/qguKqXBA6T — CBS News 8 (@CBS8) March 8, 2019

El expelotero no se entregó inmediatamente a las autoridades pero tendrá que entregarse el 9 de abril.

Massive interest from international media in this case. Here is the wild scene as former MLB star Esteban Loaiza leaves court after judge gives him a 3 year prison sentence (investigators found 44 pounds of cocaine at his rented stash house.) He will self-surrender in April. pic.twitter.com/X87zDn0J0J — Brian Shlonsky (@10NewsBrian) March 8, 2019

Durante la sesión de la corte el viernes, Loaiza se disculpó con su familia y sus aficionados.

“Me gustaría pedir disculpas a mi familia y a mis aficionados, aquí en Estados Unidos y en México. Les juro que no voy a volver a hacer este tipo de cosas. No soy este tipo de persona”, indicó.

El exjugador de Grandes Ligas se declaró culpable en agosto de 2018 a posesión de cocaína, con intento de distribución. Admitió el haber tomado posesión de un Mercedes-Benz SUV plateado que contenía 20 kilogramos de cocaína y que lo conducía a una casa en Imperial Beach. De ahí, planeaba distribuir los narcóticos a otra persona, de acuerdo al Fiscal del Distrito del Sur de California en Estados Unidos.