EN VIVO: Dodgers vs. Arizona en primer juego de la temporada 2019

Sin Clayton Kershaw en la lomita, los Dodgers enfrentan esta tarde a los Diamondbacks de Arizona en el primer juego de la temporada 2019. Los Dodgers no pudieron ganar la Serie Mundial por segunda ocasión consecutiva tras caer ante los Medias Rojas de Boston en 2018, prolongando su sequía de títulos de Serie Mundial a 30 años.

Hoy en Dodger Stadium, se presenta el derecho Zack Greinke, con Arizona, ante el zurdo Hyun-Jin Ryu, de los Dodgers.

Aficionados llegaron a Dodger Stadium con ganas de ver nuevamente a su equipo en una Serie Mundial y el largo camino inicia hoy con la serie ante Arizona.

Aquí te presentamos algunas imágenes de Los Angeles Times del primer juego inaugural de los Dodgers.

Here are more archival photos from the first Dodger #OpeningDay in Los Angeles: https://t.co/lgE4rxG33f pic.twitter.com/H5RSISKGe5