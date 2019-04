VIDEO: Mexicano Urías lanza joya y logra primera victoria en 2019

El joven abridor mexicano Julio Urías brilló de manera especial al imponer una nueva marca personal de nueve ponches y permitió apenas un imparables en las seis entradas que trabajo del partido que ganaron por 3-1 los Dodgers de Los Angeles ante los Cerveceros de Milwaukee.

El jardinero derecho Cody Bellinger aportó el décimo cuadrangular de la temporada y el primera base Max Muncy también se voló la barda como líderes del bateo oportuno y productivo de los Dodgers, que lograron la quinta victoria consecutiva.

Bellinger se enredó con un lanzamiento del relevista Matt Albers (1-1) en cuenta de 3-2 y lo depositó en el bullpen de los Dodgers en la sexta entrada.

