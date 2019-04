Grandal castiga a los Dodgers; Urías pierde

El segunda base venezolano Hernán Pérez y el receptor cubano Yasmani Grandal pegaron sendos cuadrangulares para los Cerveceros de Milwaukee, que superaron 8-5 a los Dodgers de Los Ángeles.

Con su victoria los Cerveceros consiguen asegurarse en el primer lugar de la División Central de la Liga Nacional.

Yasmani Grandal continues to rake! He gives the Brewers an early lead vs the Dodgers #FearTheBeer pic.twitter.com/WUj3LxxwZH