Con este jonrón, los Dodgers empataron récord de jonrones en Grandes Ligas

Ningún equipo en la historia de las mayores ha conectado más jonrones en juegos consecutivos como local que estos Dodgers.

Sólo consiguieron un bambinazo ante Sonny Gray y los Rojos. Pero no necesitaron más.

A.J. Pollock conectó un cuadrangular de tres carreras en el sexto inning, y Los Ángeles empató el récord de las Grandes Ligas el miércoles, con su 32do juego consecutivo pegando cuadrangular en casa, durante una victoria por 3-2 sobre Cincinnati.

Pollock rompió el candado en un juego sin anotaciones cuando conectó su vuelacerca frente a Gray (0-3). Los Ángeles ha conseguido jonrones en todos los encuentros de la temporada regular en el Dodger Stadium desde el pasado 21 de agosto, incluidos 13 consecutivos esta campaña.

“Es una buena estadística, desde luego”, dijo Pollock. “Sinceramente hay mucho poder en este equipo. Estos chicos tratan realmente de hacer daño. Tratan de encontrar lanzamientos que puedan batear. Y nos gusta batear en casa”.

Los Dodgers igualaron la marca impuesta por los Rockies de Colorado en 1999, pero no tendrán oportunidad de romperla sino hasta el 26 de abril, cuando regresen de una gira.

La racha de poder de Los Ángeles parecía estar en problemas ante un Gray que dominó durante cinco entradas, al permitir sólo un hit. Pero luego que los Rojos caminaron intencionalmente a Cody Bellinger, Pollock sonó su segundo jonrón con su nuevo equipo hacia las gradas del jardín izquierdo.

“Los Dodgers tienen una gran alineación”, dijo Gray, quien no considera que se haya equivocado en el lanzamiento que le sacaron del parque. “Ellos te desgastan y te presionan”.

Fue el cuarto triunfo consecutivo de Los Ángeles.

Walker Buehler (2-0) lanzó pelota de tres imparables hasta el séptimo capítulo para los Dodgers, con ocho ponches y una carrera sucia.

El cubano Yasiel Puig anotó las dos carreras de Cincinnati contra su equipo anterior, pero los Rojos perdieron su cuarto juego seguido. Cincinnati está 0-7 en gira.

Los Dodgers cometieron dos errores y permitieron una carrera en la novena, pero Kenley Jansen preservó la ventaja para su quinto salvamento.

