Dodgers muestran poder al bate en Colorado

Los Dodgers de Los Ángeles mantuvieron su bombardeo con jonrones de Max Muncy, Cody Bellinger y Russell Martin al doblegar el viernes 10-6 a los Rockies, que jugaban en Colorado por primera vez en la temporada.

Después de establecer un record de franquicia con 235 cuadrangulares el año pasado, los Dodgers, campeones de la Liga Nacional, han mandado 21 bambinazos en apenas ocho juegos en lo que va de la presente campaña. Hasta ahora han pegado al menos un jonrón en todos los partidos.

