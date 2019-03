Así venció Arizona a los Dodgers en 13 innings... con todo y pleito en las gradas

El bateador emergente Carson Kelly conectó un doble productor en el 13er inning y los Diamondbacks de Arizona ganaron el partido más largo en una temporada regular en la historia del Dodger Stadium al vencer 5-4 a Los Ángeles.

En la séptima entrada el emergente Christian Walker pegó un jonrón de tres carreras que empató la pizarra para los Diamondbacks, los cuales perseveraron hasta ganar un maratón de seis horas y cinco minutos que concluyó el sábado en la madrugada, apenas el segundo partido de la temporada.

Después de que Nick Ahmed recibió un pasaporte con dos outs del dominicano Yimi García (0-1) y se robó la intermedia en el 13er episodio, Kelly pegó su 19no imparable de su carrera, justo dentro de la línea del jardín derecho.

Matt Andriese (1-0) de Arizona regaló cuatro bases por bolas y salió airoso de varios atolladeros durante poco más de dos entradas de relevo en las que no permitió hits. Greg Holland lanzó el 13er capítulo y se llevó su primer salvamento.

