VIDEO: Muncy manda pelota al agua y así reaccionó Bumgarner en triunfo de Dodgers

El abridor Walker Buehler trabajó sólido sobre la lomita y el primera base Max Muncy conectó batazo de cuatro esquinas para los líderes Dodgers de Los Ángeles, que blanquearon 1-0 a los Gigantes de San Francisco.

Con su victoria, su segunda consecutiva, los Dodgers pusieron su registro en 45-21 y se mantienen en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional.

Buehler (7-1) lanzó siete entradas, permitió cinco imparables, dio una base y retiró a nueve por la vía del ponche.

Muncy (13) mandó la pelota al agua en el primer episodio sobre los lanzamientos del abridor Madison Bumgarner, quien se enojó ante el potente jonrón del jugador de Dodgers. Al final del juego, le preguntaron a Muncy qué le había dicho Bumgarner y este explicó: “Me dijo que siguiera corriendo, que no mirara la pelota”.

Muncy le había contestado a Bumgarner que "si no quería que viera la pelota que fuera por ella al agua" y también le hizo señas de que viniera hacia él si quería decirle algo más.

Los Gigantes perdieron con Bumgarner (3-6) en siete entradas. Al final también le preguntaron al lanzador de los Gigantes que había pasado y él respondió: "Solamente caminó más de lo que a mí me hubiera gustado... si quieren que dejemos que ellos hagan lo que quieran, que me dejen hacer lo que yo quiera".

Bumgarner was asked about his exchange with Muncy after the game. He was adamant that he's not changing:



"Let me be myself, that’s me. I’d just as soon fight than walk or whatever."#SFGiants pic.twitter.com/1R06rb439B