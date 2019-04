Trout pega dos jonrones y detiene mala racha de Angels

El guardabosques Mike Trout empalmó par de cuadrangulares en el triunfo de los Angels de Los Ángeles por 3-1 sobre los Vigilantes de Texas.

Los Angels detuvieron racha de cinco derrotas consecutivas al tener el poder del bate de Trout (3), que inició el castigo en el sexto episodio, sin compañeros en base.

En la octava entrada Trout volvió a castigar con otro batazo de vuelta entera, sin hombre en el camino.

Trout, quien firmó contrato de 426,5 millones y 12 temporadas antes del final del entrenamiento de primavera, ha conectado de vuelta entera en los primeros dos juegos en casa de los Angelinos por primera vez en su carrera.

Mike Trout isn't the only Angels outfielder with a nice glove



Brian Goodwin puts in his early bid for catch of the year



(via @FoxSportsWest)pic.twitter.com/x6rcZ9hy7b