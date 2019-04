Angels remontan pero hay alarma por Trout

Tommy La Stella conectó dos jonrones y remolcó cuatro carreras y los Angels vencieron el miércoles 11-8 a los Cerveceros de Milwaukee. El as de Los Ángeles Mike Trout abandonó el juego con una lesión en la ingle.

El curazoleño Andrelton Simmons pegó tres hits para los Angels, que ampliaron su seguidilla de victorias a cinco encuentros. Jonathan Lucroy sacudió dos hits y remolcó tres carreras contra su primer equipo en las mayores.

Trout abandonó el partido en el cuarto inning tras hacerse daño en la ingle derecha al deslizarse a la segunda base en el segundo. Los Angels señalaron que su jardinero central de 426,5 millones de dólares se irá evaluando día a día.

#HaloRecap: Tommy La Stella homers twice, @Andrelton goes 3-for-5 as Angels combine for 12 hits in 11-8 win over Brewers.



Box » https://t.co/VWnPFroqnm pic.twitter.com/6VbiFx24zM