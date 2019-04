Angels barren a Cerveceros y ligan sexta victoria

Justin Bour pegó un sencillo de dos carreras en un tercer inning de cuatro carreras y los Angels de Los Ángeles ganaron su sexto juego seguido con una victoria 4-2 el miércoles sobre los Cerveceros de Milwaukee.

Los Angels (7-6), que jugaron sin el astro Mike Trout, están por encima .500 tras comenzar la temporada 1-5. Trout se hizo daño en la ingle el martes, aunque dijo que confiaba en estar disponible para la serie del fin de semana en Chicago contra los Cachorros.

Los Cerveceros sufrieron su primera barrida desde la serie anterior al Juego de las Estrellas de la temporada pasada, cuando perdieron cinco juegos ante Pittsburgh del 12 al 15 de julio.

El panameño Jaime Barria (1-0), ascendido desde el Salt Lake de Triple-A, admitió una carrera en dos innings y dos tercios como relevista. El dominicano Hansel Robles se llevó su primer salvamento.

