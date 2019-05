Magic Johnson acusa a gerente general de Lakers de ‘traición’

Magic Johnson salió por la puerta de atrás hace unas semanas después de renunciar a su trabajo como presidente de operaciones de básquetbol de los Lakers. Después de recibir muchas críticas por su salida en un equipo que necesitaba de su experiencia para salir adelante, Magic dio más sobre su retirada de los Lakers en el programa First Take de ESPN. En el programa de ESPN reveló que el gerente general Rob Pelinka lo estaba “traicionando” y “hablando detrás de su espalda”.

Johnson dijo que al aceptar en 2017 el trabajo acordó varias cosas con la dueña de los Lakers, Jeanie Buss, entre ellas, que iba a seguir con sus negocios.

“Cuando nos sentamos y negociamos, le dije: ‘no puedo dejar todos mis negocios, yo hago más dinero haciendo eso que siendo que el ser el presidente de los Lakers’”, explicó Magic. “le dije: ‘sabes que voy a estar entrando y saliendo de las oficinas, ¿estás de acuerdo con eso?’ Ella dijo que sí”.

It’s hard to believe that Magic, while running other businesses and being “in and out” of running the Lakers, couldn’t fend off the 4 other people who were lobbying the overmatched Lakers owner for more power.pic.twitter.com/zwOi4ZQLL7 — Bill Simmons (@BillSimmons) May 20, 2019

“Luego le pregunté si iba a tener el poder para tomar decisiones, porque eso era importante para mí, para aceptar el trabajo. Luego me dijo que iba a tener el poder para tomar decisiones”, agregó.

Pero de acuerdo a Magic, los problemas surgieron cuando Pelinka comenzó a hablar mal de Johnson, especialmente porque no estaba más tiempo en la oficina, lo que provocó que Magic renunciara el 9 de abril.

“Luego comencé a escuchar de que Magic no estaba trabajando lo suficiente, que Magic no está en las oficinas. Entonces, gente alrededor de las oficinas estaban diciéndome que Rob estaba diciendo eso a mis espaldas”, declaró.

“Lo que pasó es que no me estaba divirtiendo trabajando. Yo le dije (a Pelinka) en el segundo año: yo solamente voy a estar aquí tres años, así que mi trabajo es prepararte para este puesto. Yo lo iba a ayudar a elevarlo”, declaró Johnson.

Magic luego confirmó que el desacuerdo final fue sobre su decisión sobre el futuro del entrenador Luke Walton, a quién él quería fuera del equipo.

“Yo quería correr a Luke Walton. Les dije: ‘necesitamos un mejor coach, Luke me cae bien, es bueno, es un exjugador de los Lakers, todo’. Me dijeron el primer día ‘OK, vamos a pensarlo’. El segundo día dijeron: ‘OK, lo puedes correr’. El tercer día: ‘vamos a tratar que funcione’. Entonces cuando comenzamos a platicar de ello, ella trajo a Tim Harris y Tim quería mantenerlo porque es amigo de Luke y Luke es un gran chico. Le dije: ‘yo solamente rindo cuentas a Jenie Buss’, ahora tengo a Tim involucrado. Ahí me di cuenta que era hora de irme, cuando no es divertido para mí, cuando no tengo el poder de tomar las decisiones que pensé que tenía”.

Más tarde, Pelinka, en una conferencia de prensa en el que presentaron a Frank Vogel, negó la mala relación en el trabajo.

"The two years of getting to work side-by-side with Earvin are some of the best memories I have in sports and work. ... It's saddening and disheartening to think he believes things are a misperception."



–Rob Pelinka responding to Magic Johnson's comments on @FirstTake pic.twitter.com/RDi55KtyYd — SportsCenter (@SportsCenter) May 20, 2019

“Creo que todos nosotros en la vida hemos estado en cosas donde existe terceros hablando cosas o que él dijo o ella dijo cosas que no son ciertas”, señaló Pelinka, mientras tenía a su nuevo entrenador a un lado. “En los dos años que trabajé a un lado de Earvin, fueron los mejores recuerdos que tengo en los deportes y en mi trabajo”.

Por lo pronto hay caos en las oficinas de Lakers, en el día en el que fue presentado su nuevo entrenador. Todos están preocupados, incluyendo LeBron James, quien en lugar de estar jugando los playoffs, escuchó de lejos la conferencia de prensa de su gerente general.