VIDEO: Westbrook dedica al rapero Nipsey Hussle su triple-doble sobre Lakers

El base estrella Russell Westbrook, de los Thunder de Oklahoma City, completó otro partido memorable en su carrera al conseguir un triple-doble histórico de 20-20-21 que dedicó a su amigo, el cantante rapero Nipsey Hussle, quien fue asesinado el pasado domingo en Los Ángeles.

Westbrook se sentó solo en el banco de los Thunder unos 15 minutos antes del comienzo esta noche del partido que su equipo iba a disputar contra Los Angeles Lakers, con un balón entre sus piernas.

Mientras cantaba y bailaba al ritmo de la canción "Grindin 'All My Life" de Hussle, a quien quería honrar con la disputa del partido, que al final también resultó ser muy especial en su carrera profesional.

The first double triple-double game in NBA history since Wilt Chamberlain in 1968.



Take a bow, @russwest44 pic.twitter.com/bcpygAjYSh — Sports Illustrated (@SInow) April 3, 2019

Westbrook lo acabó con el segundo triple-doble de 20-20-20 que se daba en la historia de la NBA, después que el legendario Wilt Chamberlain consiguiese el primero, en 1968.

La estrella de los Thunder aportaba 20 puntos, 20 rebotes y 21 asistencias que además permitían a su equipo vencer a los Lakers por 119-103 y también le podía ofrecer un gran triunfo a su amigo fallecido de forma trágica.

"¡Eso es para Nipsey!" Westbrook gritó mientras se golpeaba el pecho.

“That's for Nipsey!"



Russell Westbrook put up 20 PTS, 21 AST & 20 REB!



Only other player in NBA history with a 20/20/20 is Wilt Chamberlain in 1968!



(Via @NBAonTNT)



pic.twitter.com/NmvBtEJoC5 — Ballislife.com (@Ballislife) April 3, 2019

Westbrook, quien creció en Los Ángeles, donde Nipsey Hussle era un elemento básico cultural, llevaba una camisa azul que decía Crenshaw, como un guiño a una cinta grabada por Nipsey Hussle.

"Agradecido de jugar al baloncesto, pero lo conseguido no fue para mí, fue para mi hermano, para Nipsey", declaró Westbrook tras concluir el partido a través de la cadena TNT. "Descansa en paz, Nipsey. Estoy agradecido de competir al máximo nivel, de tener a estos compañeros de equipo, humildes y sacrificados con los que puedo jugar el deporte que amo".

Russell Westbrook after his 20 PT, 20 REB, 20 AST game: "That wasn't for me man, that was for my bro, that's for Nipsey." pic.twitter.com/ZAAEimV7H4 — Chris Montano (@gswchris) April 3, 2019

Mientras en el vestuario visitante, los Lakers, antes de salir al campo para disputar el partido, también pusieron la música de Hussle con la que quisieron darle un homenaje y recordar al cantante fallecido, quien era un asiduo espectador a los encuentros que el equipo angelino y sus vecinos de los Clippers disputaban en el Staples Center.