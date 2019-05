Los Lakers preparan oferta para su nuevo entrenador

El exentrenador de los Cavaliers de Cleveland, Tyronn Lue, es el amplio favorito para ser el nuevo entrenador de los Lakers para la temporada 2019-20, lo que significaría que la reunión entre Lue y LeBron James es cada vez más cercana.

De acuerdo a ESPN, Ty Lue recibirá una oferta de los Lakers en los próximos días y no existen planes para contemplar otros candidatos. De acuerdo a la fuente, Lue impresionó al equipo en entrevistas y su estrategia que usaría con la plantilla de los Lakers.

The Lakers are proceeding toward an offer to Ty Lue in the coming days, and have no plans to introduce new candidates into the head coaching search process, league sources tell @ramonashelburne and me. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 3, 2019

Lue ha sido un favorito desde un inicio para reemplazar a Luke Walton, quien dejó de ser entrenador de los Lakers hace unos días. De acuerdo a algunas fuentes, el mismo exentrenador de los Lakers, Phil Jackson, ha sugerido a Lue como un excelente candidato para el trabajo.

Former Lakers great championship coach Phil Jackson also suggested to owner Jeanie Buss that Ty Lue would be a really good coach for the Lakers, per sources. — Brad Turner (@BA_Turner) May 3, 2019

El otro candidato era Monty Williams, pero este ha llegado a un acuerdo con los Suns de Phoenix. El único otro candidato además de Lue y Williams era el asistente del Heat, Juwan Howard.

Lue fue despedido después de comenzar esta temporada con los Cavaliers con marca de 0-6.

Once news broke that the Suns hired Monty Williams, the Lakers prepared to reach out to Tyronn Lue. It's been more than a week since his second interview. From me and @ba_turner https://t.co/0afaVG1nvb — Tania Ganguli (@taniaganguli) May 3, 2019

Por otra parte, los Lakers ya comenzaron a pensar en las compras de verano para poder buscar una pareja que acompañe a James. Esto podría significar volver a buscar al jugador de los Pelicans de Nueva Orleans, Anthony Davis. Otros han sugerido que los Lakers deberían ir por Seth Curry, de los Trail Blazers de Portland.