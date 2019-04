Dos candidatos suenan fuerte para dirigir a los Lakers tras adiós de Luke Walton

El exentrenador de los Cavaliers de Cleveland, Tyronn Lue, es uno de los candidatos principales para llenar la vacante de entrenador de los Lakers de Los Ángeles, según reportó ESPN. De acuerdo a Adrian Wojnarowski, otro de los candidatos principales para tomar el mando del equipo angelino es Monty Williams.

BREAKING



The #Lakers and HC Luke Walton have mutually agreed to part ways.



Former Cleveland Cavaliers HC Ty Lue is a strong front runner for the job in LA. pic.twitter.com/98l6jYXUj4