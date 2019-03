Así maltrataron a los Lakers por quinta vez al hilo

Kyrie Irving logró 30 puntos como mejor encestador de los Celtics de Boston, que superaron a domicilio 107-120 a los Lakers de Los Ángeles, para quienes LeBron James consiguió triple-doble.

Los Celtics (41-26) consiguieron tres victorias seguidas y se mantienen en el quinto lugar de la Conferencia Este.

Kyrie 30-5-7-2-2 on 70-60-100 shooting while toying with Lakers defense pic.twitter.com/t4I3HJywnV — maan(@irlmaan) March 10, 2019

Marcus Morris y Marcus Smart encestaron 16 puntos cada uno para el equipo de Boston, que ha ganado cinco de los últimos 10 partidos.

El dominicano Al Horford agregó 10 puntos en 28 minutos de acción al encestar 4 de 6 tiros de campo, 2 de 2 desde la línea de personal, logró ocho rebotes y dio cuatro asistencias.

Los Lakers (30-36) con cinco derrotas consecutivas, son décimo primeros en la Conferencia Oeste.

This sums up everything about the Lakers this season. pic.twitter.com/IJi2FU0aKy — NBA Memes (@NBAMemes) March 8, 2019

La derrota de los Lakers se dio sólo horas después de que el equipo anunciara que Brandon Ingram y Lonzo Ball se perderán el resto de la temporada.

Luke Walton confirms with @LakersReporter that Brandon Ingram won't return this season, who's in and out for tonight's game vs. Boston. #Lakers pic.twitter.com/l5zBvzObIV — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) March 10, 2019

Ingram fue diagnosticado con trombosis venosa profunda en el brazo derecho, mientras que Ball presenta un esguince de tobillo de grado 3 y un moretón en los huesos.

James logró su triple-doble número 80 de por vida y el séptimo para los Lakers, con 30 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias como director del ataque.

Moritz Wagner logró 22 tantos y el reserva J Williams aportó doble-doble de 18 tantos y 10 rebotes.