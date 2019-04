Calendario de la Serie de Clippers vs. Warriors en playoffs

Se acabó el suspenso en la temporada regular de la NBA con la última jornada que definió seis de las ocho posiciones de la Conferencia Oeste, donde los Warriors de Golden State, actuales bicampeones de la liga, llegan de nuevo a los playoffs como los grandes favoritos al título.

Mientras, en la Conferencia Este la gran alternativa esta temporada al dominio que han impuesto los Warriors en la liga, son los Bucks de Milwaukee, quienes con su nueva estrella, el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo acabaron con la mejor marca (60-22) y tendrán la ventaja de campo si llegan a las Finales.

Los Warriors no tuvieron una temporada tan arrolladora como las anteriores, pero mostraron el suficiente poder a nivel individual y de conjunto que los dejaron líderes de la Conferencia Oeste, mucho más competitiva y de mayor calidad que la del Este.

