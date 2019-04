Así los Lakers sorprendieron a los Clippers en última cita entre ambos

Alex Caruso totalizó 32 puntos, su mejor marca como profesional, Kentavious Caldwell-Pope aportó 25 y los Lakers de Los Ángeles remontaron el viernes para derrotar por 122-117 a unos Clippers que disputarán la postemporada.

Kentavious Caldwell-Pope finished with 25 points and 6 boards in tonight's #LakersWin over the Clippers. pic.twitter.com/Ir7ErcyPgj — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 6, 2019

Rajon Rondo encestó 11 de sus 15 tantos en el último cuarto cuando era el jugador más veterano de los Lakers en la cancha. Las grandes estrellas del equipo ya dieron por finalizada la temporada.

Lakers get clutch shooting down the stretch to hold onto their lead and beat the Clippers, 122-117 #LakersWin pic.twitter.com/x5L1uXMa1C — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 6, 2019

A apenas una semana del final de la temporada regular, los Lakers sorprendieron a los Clippers durante el derbi angelino con ocho triples en el último cuarto, en cuatro posesiones consecutivas. Rondo y Caruso firmaron tres cada uno.

Los Clippers se acercaron a 118-115 gracias a una canasta de tres puntos de Danilo Gallinari. Pero Caruso encestó una bandeja para neutralizar la amenaza ante la ovación de la grada.

Gallinari comandó a los Clippers con 27 puntos, mientras que Gilgeous-Alexander aportó 20 y Lou Williams, 18.