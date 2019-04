Clippers ganan y serán rivales de Warriors

El pívot reserva Montrezl Harrell anotó 24 puntos y encabezó el ataque balanceado y ganador de Los Angeles Clippers que se impusieron en la prórroga por 143-137 a los Jazz de Utah y acabaron la temporada regular con la victoria que les permitió cortar racha de tres derrotas consecutivas.

Otro hombre alto, el pívot titular, el joven croata Ivica Zubac aportó un doble-doble de 22 tantos y 11 rebotes que lo dejaron como el más completo en las acciones dentro de la pintura.

Mientras que el base Patrick Beverley se encargó de volver a la competición después de haber estado lesionado y consiguió 14 puntos como director del juego de los Clippers, que acabaron octavos en la Conferencia Oeste y tendrán de rivales en la primera ronda de los playoffs a los Warriors de Golden State, primeros clasificados.

Ending the regular season on a high note. pic.twitter.com/iYA4dkEx5Q

Los Warriors, aunque perdieron su último partido de la temporada regular de visitantes por 132-117 ante los Grizzlies de Memphis, llegan a la eliminatoria como los grandes favoritos a revalidar el título de campeones de la Conferencia Oeste y de la liga.

A pesar de la derrota la gran alegría para los Jazz fue ver como el base escolta, el novato Grayson Allen, que salió en el puesto del titular Donovan Mitchell, baja por lesión, anotó 40 puntos, su mejor marca como profesional.

Allen anotó 13 de 14 tiros de personal y cinco triples, pero en la prórroga, la defensa de los Clippers lo anularon con apenas cuatro tantos anotados.

That's a bingo!@patbev21 knocks down the first triple of the night. pic.twitter.com/HzpH4rexjj