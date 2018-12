Gustafsson pide ‘No Doping’ durante pesaje de UFC 232

En lo que se ha convertido en una ceremonia de escasa relevancia, el pesaje ceremonial de la velada de UFC 232 en Los Ángeles no tuvo muchas sorpresas, más que Alexander Gustafsson enseñando una camiseta que decía “No Doping” (No dopaje) en referencia al positivo de una prueba de su oponente, Jon Jones, que fue revelada el pasado fin de semana y que ocasionó que la velada se sostuviera en la ciudad angelina y no en Las Vegas.

Gustafsson registró 204.5 libras durante el verdadero pesaje en la mañana, mientras que Jones subió con 204 en lo que será el duelo por el título de peso semipesado. Durante el careo, Jones evitó mirar a los ojos a Gustafsson, quien lo había calificado un día antes como "tramposo".

“Mirenme destruir a Jones mañana”, dijo el sueco, quien perdió ante Jones en 2013 y que buscará su revancha.

Por su parte, Cris Justino y Amanda Nunes registraron 204 y 204.5 libras, respectivamente, para su duelo por la corona de peso pluma, la cual pertenece a “Cyborg”.

“Nací para esto”, dijo Justino.