Kate del Castillo, ahora dueña de Combate Américas, se enamoró del MMA femenil en Los Ángeles

La actriz mexicana Kate del Castillo quiere elevar el estatus de las mujeres en las artes marciales mixtas (MMA) y la ahora dueña de Combate Américas comenzará con un show protagonizado por el MMA femenil en el Galen Center de USC este próximo 26 de abril. En esa función de nombre “Reinas”, la sensación Melissa Martínez (5-0) enfrentará a la chilena Caroline Gallardo (3-2).

Del Castillo, quien ya tiene varios años viviendo en Los Ángeles, se convirtió este jueves pasado en la nueva copropietaria de la compañía Combate Américas, que sostiene shows con peleadores de origen latino. Varios de los peleadores que actualmente están en Combate Américas ya han peleado en UFC, la compañía más grande de artes marciales mixtas.

La actriz, conocida por muchos como “La Reina del Sur”, se integró al grupo de inversionistas durante una ronda de financiamiento de Combate Américas de $20 millones. Del Castillo relató a HOY Deportes que cuando vio por primera vez una pelea de MMA, la “elevó” y que “nunca había visto algo tan intenso”.

De acuerdo al CEO de Combate Américas, Campbell McLaren, Del Castillo salió “fascinada” de un show que realizaron hace tres años en Los Ángeles, pero especialmente estuvo impresionada con las peleadoras.

La española Irene Cabello Rivera nos habla de su llegada a @combateamericas y del #MMA en España @_irenecabello pic.twitter.com/5CSefk8Zsv — Eduard Cauich (@ecauich) April 4, 2019

“Creo que en particular le llamó la atención las peleas de las mujeres”, indicó McLaren. “En artes marciales mixtas, las mujeres no están por debajo de los hombres, en términos de pago, emoción. Se dio cuenta que en Combate las mujeres y los hombres eran igual y eso le llamó la atención”.

“Las mujeres, son tremendas, son una cosa increíble. En general el deporte, me pareció una extremo totalmente y me fascinó, me gusta la disciplina, me gusta saber que todos los peleadores en general, han tenido una vida de golpes”, indicó a HOY Deportes la actriz de 46 años de edad.

Como copropietaria, la nacida en la Ciudad de México aseguró que buscará que exista igualdad de pago para las peleadoras en Combate Américas, pues considera que las mujeres en el deporte aún tienen mucho que pelear hasta que reciban el mismo trato que los hombres.

“Estamos en pañales, creo que apenas estamos empezando a hacer algo. De verdad, creo que va lento, pero creo que va seguro. Ya somos muchas, no nos estamos quedando calladas”, señaló.

Sobre su decisión de ingresar a las artes marciales mixtas, Del Castillo agregó que siempre ha sido una aficionada del deporte de contacto y tiene una muy buena relación con el promotor Óscar de la Hoya y el campeón del mundo Saúl Álvarez.

“Para llegar a donde están, cuesta mucho trabajo”, expresó Del Castillo sobre De la Hoya y Canelo. “Si no tuvieran esa disciplina, ese respeto, por su carrera, por el deporte, no llegarían a donde están, yo les admiro mucho. Yo también me relacionó con ello, en mi trabajo, si no tienes disciplina tampoco llegas a ningún lado”.

Del Castillo agregó que este movimiento en su carrera “hace sentido con lo que soy yo, hace sentido con mi vida”.

“Me siento empoderada. Pero sobre todo, queremos llevar a Combate a otro nivel. No nos falta mucho”, declaró Del Castillo.

De acuerdo a Jacqueline Hernández, presidenta de Combate Américas, Del Castillo es todo lo que la compañía pretende ser: “fuerte, dura y luchadora”.

“Está orgullosa de quién es. No es solamente latina, está excepcionalmente orgullosa de ello”, expresó Hernández.

Para algunas peleadoras como la tijuanense Kenia Enríquez, una campeona del mundo en boxeo y que estará haciendo su debut en MMA, el anuncio fue muy emotivo para ella, pues ha seguido su carrera desde hace mucho.

“Es una mujer tan importante, un ícono, yo vengo de México, de Tijuana, crecí viéndola. Ahora que viene a Combate a darnos voz, incluye a las mujeres, es muy emocionante”, indicó Enríquez, campeona minimosca del Consejo Mundial de Boxeo.