Anderson Silva quiere meterse a la jaula con un tiburón y pide a McGregor

A sus 43 años, Anderson Silva (34-8) regresará este próximo 9 de febrero al octágono cuando enfrente a Israel Adesanya (15-0), de 29 años, en la función de Melbourne, Australia.

Silva declaró después de una sesión de entrenamiento muy liviana con los medios en West Hollywood que estaba emocionado por viajar a Australia por primera vez y poder meterse a nadar con los tiburones.

Silva, quien solamente ha ganado la última de sus últimas seis contiendas y que dio positivo de doping en su pelea ante Nick Díaz en 2015, pareció no estar preocupado por enfrentar a un rival invicto en 15 peleas y que muchos lo consideran como “su clon”.

