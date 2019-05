Gennady Golovkin: Canelo vs Jacobs fue una pelea aburrida... no vi nada especial

Entre las celebridades del mundo artístico y del deporte, no podía faltar la presencia del acérrimo rival de Saúl Álvarez: Gennady Golovkin.

El kazajo, que empató y perdió en frente a Canelo, aprovechó que el sábado en Las Vegas presentó a su nuevo entrenador para asistir al combate del mexicano contra Daniel Jacobs a quien le arrebató el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

I saw no emotions, nothing special today. It was a nice sparring match. Boring. They should have given more to the fans. #CaneloJacobs pic.twitter.com/onBjjV9L1q