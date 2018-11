EN FOTOS: Así estaba el Estadio Azteca el día de la cancelación del juego de la NFL

Christian Palma / AP

La fotografía tomada desde el aire el martes 13 de noviembre de 2018 muestra el maltrato de la cancha del Estadio Azteca, al que se le retiró en la jornada la sede del partido de la NFL que debía realizarse el próximo lunes, entre los Chiefs de Kansas City y los Rams de Los Ángeles (AP Foto/Christian Palma) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **