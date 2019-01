Saints-Rams: Duelo por la Nacional entre entrenadores afines

De una manera u otra, el juego de campeonato de la Conferencia Nacional entre los Rams de Los Ángeles y los Saints de Nueva Orleáns será ganado por un entrenador de nombre Sean con un apellido irlandés, que diseña y envía las jugadas para una de las ofensivas más innovadoras y productivas de la NFL .

Los lazos entre Sean Payton, de los Saints, y Sean McVay, de los Rams, van mucho más allá de compartir el nombre.

"Ambos tuvimos nuestra primera experiencia en esta liga con Jon Gruden", dijo Payton. "En ese cuerpo de entrenadores (de Rams) hay muchos tipos de quienes somos amigos y que conocemos. Tipos con los que hemos trabajado, y Sean y yo tenemos una relación muy buena. Es un tipo interesante, un muchacho muy divertido a quien tener cerca".

Gruden, el actual entrenador en jefe de los Raiders de Oakland, era el coordinador ofensivo de los Eagles de Filadelfia en 1997, cuando Payton fue contratado como entrenador de quarterbacks. En 2008, Gruden era el entrenador en jefe en Tampa Bay cuando contrató a McVay como su entrenador de receptores.

Durante las últimas dos temporadas Payton y McVay han guiado a sus equipos a los playoffs con una de las mejores ofensivas de la liga, en parte gracias a quarterbacks de élite: Drew Brees con Nueva Orleáns (14-3) y Jared Goff con Los Ángeles (14-3).

Ambos entrenadores reconocieron que han observado videos de la ofensiva del otro casi todas las semanas, no sólo ante la posibilidad de enfrentarse, sino en busca de buenas ideas.

Y luego hay algunas conexiones en las plantillas y los cuerpos de entrenadores. Uno de los principales receptores de los Rams, Brandin Cooks, fue la primera selección de Payton en el draft de 2014. El coordinador del juego terrestre de los Rams, Aaron Kromer, es ex entrenador de running backs y línea ofensiva que estuvo bajo las órdenes de Payton, incluida la escuadra que ganó el Super Bowl en 2009.

Los jugadores de ambos equipos elogian la sensación intangible de cómo sus entrenadores están desarrollando su juego.

El tackle izquierdo de los Saints, Terron Armstead, elegido al Pro Bowl , exaltó la "audacia" de Payton en las jugadas que manda y señaló que el entrenador tiene "tanta confianza en nosotros y el sistema que podemos salir y hacer una jugada sin importar la oportunidad y la distancia".

Goff mencionó cómo McVay manda las jugadas "con confianza y con una buena sensación de todo".

"Hay ciertos momentos en los juegos donde uno debe ser un buen seleccionador de jugadas — eso no puede ser enseñado — pero hay ciertos momentos donde uno tiene que ir por esa daga o tiene que retroceder un poco", continuó Goff. "Hay diferentes ritmos y flujos en los partidos. Creo que él tiene una gran sensación para eso".

La única cosa importante que separa a los dos es la edad y experiencia. Payton, de 55 años, obtuvo su primer trabajo como entrenador en jefe hace 13 años, dirigirá su tercer juego de campeonato de la NFC e intenta ganar su segundo Super Bowl. En su segunda temporada como entrenador en jefe del equipo, McVay, de 32 años, se prepara para su primer juego por el título de la NFC.

