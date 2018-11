Daniel sale el rescate; Bears vencen 23-16 a Lions

Chase Daniel capitalizó la oportunidad de reemplazar a Mitchell Trubisky . Lo hizo con el mejor partido de su carrera de quarterback trotamundos en la NFL.

Daniel fijó marcas personales con 230 yardas en pases y dos touchdowns para que los Bears de Chicago siguieran a paso redoblado con una victoria el jueves por 23-16 ante los Lions de Detroit.

Los Bears (8-3), líderes de la División Norte de la Conferencia Nacional, certificaron su quinta victoria seguida mediante una intercepción de Kyle Fuller en la zona de anotación con menos de un minuto por jugar.

Detroit (4-7) ha perdido cuatro de cinco partidos, hundiéndose en el último lugar de la división.

Chicago desniveló el empate 16-16 con el pase interceptado por Eddie Jackson , quien se escapó 41 yardas para anotar a seis minutos de la finalización. Fue el segundo partido seguido en el que Jackson acabó con un touchdown tras la intercepción. También fue el quinto touchdown defensivo del jugador que fue la cuarta selección del draft de 2017.

"Éste es el tipo de defensiva con la que jugamos aquí", destacó Jackson. "Siempre estamos pensando en anotar puntos. Se trata de atacar".

Los Lions anclaron en la yarda 11 de los Bears durante la siguiente serie ofensiva. Sin embargo, se fueron en blanco, pues el envío de Matthew Stafford a Michael Roberts fue interceptado por Fuller.

Fue la vigésima intercepción de Fuller en la temporada con los Bears.

Daniel, de 32 años, jugó el tercer encuentro de inicio en su carrera y el primero en casi cuatro años, como reemplazo de Trubisky, quien quedó fuera por una lesión de hombro.

Él conoce ese ataque realmente bien. Es desde luego un jugador un tanto diferente, pero es atlético", resaltó Matt Patricia, entrenador en jefe de los Lions. "Puede correr, tiene buen brazo, es certero".

Y a diferencia de Stafford, no cometió errores en el Día de Acción de Gracias.

