Sanos, Watt y Watson guían a Texans a los playoffs

El año pasado a estas alturas, J.J. Watt y Deshaun Watson se encontraban en rehabilitación luego de sufrir lesiones graves que cortaron sus temporadas e incidieron en una campaña terrible con marca de 4-12 para los Texans .

En la presente campaña, ambos astros lucieron sanos y progresaron para guiar a Houston al campeonato de la división Sur de la Conferencia Americana ( AFC , por sus siglas en inglés) y al partido de comodines del próximo sábado contra Indianápolis.

"Hablamos sobre momentos como este cuando estuvimos en la sala de entrenamiento, qué queríamos lograr y en que estábamos trabajando", contó Watt. "Así que se siente bien estar donde estamos ahora y tener todo delante de nosotros. Creo que ambos podemos mirar atrás a todo el trabajo y todos los momentos difíciles que tuvimos, y estamos felices y orgullosos de donde estamos ahora".

El domingo, momentos después que Houston aseguró su tercer título divisional en cuatro años con un triunfo sobre los Jaguars , el quarterback y el defensive end se encontraron en medio de numerosos jugadores celebrando en el campo y compartieron un efusivo abrazo.

Luego que ninguno de los dos pudo completar la campaña pasada, vivieron un momento que les permitió valorar no sólo el logro de jugar 16 partidos, sino de ayudar a los Texans a conseguir su quinta aparición en los playoffs.

Watson dijo que a menudo se reúnen en el campo o en el vestuario luego de los partidos, pero admitió que esta vez fue diferente.

"Había un poco más porque aseguramos la división, campeones del Sur de la AFC", señaló Watson. "Terminamos una temporada juntos, así que fue un momento especial".

El entrenador en jefe Bill O'Brien comentó que cuando estaba en el estadio, durante la pretemporada, a menudo encontraba a los dos jugadores trabajando juntos en la sala de entrenamiento.

"Estuvieron juntos mucho", aseguró. "Estuvieron lado a lado. Diferentes lesiones, pero tuvieron que pasar por la misma agenda de cosas... (y) parece que se creó un vínculo ahí ... y creo que fue bueno para ambos muchachos".

Watson regresó esta temporada luego de jugar apenas siete partidos como novato, debido a la ruptura de un ligamento de la rodilla en un entrenamiento. La 12ma selección global del draft de 2017 pasó para 4.165 yardas y 26 touchdowns esta campaña y se convirtió en el segundo jugador en la historia del equipo y primero desde Matt Schaub en 2012 en pasar para 4.000 yardas.

Añadió 551 yardas y cinco touchdowns corriendo para ser el primer jugador con al menos 4.000 yardas y 25 touchdowns por pase, así como 500 yardas y cinco anotaciones por carrera durante una temporada en la historia de la NFL .

El retorno de Watt llegó luego que el tres veces Jugador Defensivo del Año en la NFL jugara sólo ocho encuentros durante las dos temporadas previas debido a cirugías en la espalda y una pierna rota. Fue seleccionado a su quinto Pro Bowl y primero desde 2015 en una campaña en la que totalizó 61 tacleadas, lideró la AFC con 16 capturas, logró 25 golpes a los quarterbacks, 18 tacleadas para pérdida de yardas y la mayor cantidad de balones sueltos forzados en su carrera con siete, cifra que igualó la mayor cantidad de la NFL.

Es su cuarta temporada con al menos 15 capturas, lo cual lo ubica segundo en la historia de la NFL detrás del miembro del Salón de la Fama, Reggie White, quien tuvo cinco.

Watt siente como si su tiempo trabajando junto a Watson para volver al campo hubiera ayudado a construir su relación.

"Tenemos una gran relación. Es un talento increíble", opinó Watt. "Es un gran muchacho y he pasado por muchos quarterbacks aquí a lo largo de mi carrera. Así que, tener a un chico de regreso, que es especial y puede hacer muchas cosas diferentes, es grandioso".

