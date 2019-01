George impulsa al Thunder que se impone a los 76ers

Paul George convirtió una jugada de cuatro puntos con 5,1 segundos restantes, lo que envió a Russell Westbrook y al Thunder de Oklahoma City a conseguir una victoria por 117-115 sobre Joel Embiid y los 76ers de Filadelfia el sábado.

Un tiro de George coronó un alocado final que incluyó otro intercambio memorable entre Westbrook y Embiid.

Westbrook cayó al suelo fuera de los límites debajo de la canasta luego de una falta por parte de Embiid casi al final del encuentro. Sin embargo, Westbrook cometió una falta personal a Embiid con 14,9 segundos restantes mientras este último trató de lanzar un triple.

Embiid encestó los tres tiros libres y logró empatar el encuentro a 113. Jimmy Butler anotó una bandeja que puso a Filadelfia al frente con 6,9 segundos en el reloj. Pero George marcó un triple mientras Butler le cometió una falta personal y anotó el tiro libre.

Filadelfia tuvo una última oportunidad, pero Butler falló el intento de tres puntos en los últimos segundos. Los 76ers han perdido 19 partidos en fila ante el Thunder.

George terminó con 31 puntos, seis rebotes, cinco asistencias y tres robos. En tanto, Westbrook registró 21 unidades, 10 rebotes y seis asistencias para Oklahoma City. El reserva Dennis Schroder también sumó 21 puntos.

