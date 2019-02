Porristas varoniles de los Rams se convierten en los primeros en participar en un Super Bowl

Quinton Peron y Napoleon Jinnies hicieron historia en el Super Bowl LIII, que se jugó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta el domingo. Los porristas de los Rams son los primeros varones en la historia de la NFL en participar en el Super Bowl.

Los bailarines hicieron parte del grupo de 40 miembros, que es mayormente de mujeres, y que apoyó con cantos y coreografías a los Carneros que disputaron el título ante los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo.

Big love for the first ever male NFL cheerleaders Napoleon Jinnies and Quinton Peron who will be cheering on the Rams from the sidelines today. We stan equality pic.twitter.com/F8mNmLMyyZ