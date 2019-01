Los Rams llegan a Atlanta en donde jugarán en el Super Bowl LIII contra los Patriots

Los Rams arribaron el domingo a Atlanta en donde jugarán contra los Patriots de Nueva Inglaterra por el Supr Bowl LIII. Antes de partir de Los Ángeles, el equipo fue despedido por su afición en las afueras del nuevo estadio que está siendo construido en Inglewood y que estará listo previo a la temporada del 2020.

Los Carneros y los Pats jugará el próximo domingo 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium (3:30 p.m., CBS).

Miles de aficionados desearon suerte a los Rams. ¿Quién dijo que no hay aficionados de Rams en Los Ángeles.

@cannonhartman for a town you claimed would not support the Rams, boy were you wrong - again. Tens of thousands showed up today at 9am on a Sunday to a pep rally to support the same team you said would not be supported. Oops. @KTLA pic.twitter.com/pKGZtQmKeA