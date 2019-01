Liga Americana vence a la Nacional por 3er Pro Bowl seguido

El Pro Bowl ha sido considerado desde hace tiempo una versión irrisoria del juego que se desarrolla en la NFL.

El domingo llegó a un nuevo nivel de comedia cuando varios jugadores intercambiaron posiciones durante el juego de estrellas anual.

El cornerback Jalen Ramsey , de los Jaguars de Jacksonville, atrapó un pase de touchdown en el último minuto, coronando una dominante actuación de la defensiva de la Conferencia Americana en una victoria por 26-7 sobre la Nacional bajo una constante lluvia. Fue la tercera vez seguida que gana la Americana, todas ellas en el Estadio Camping World.

Los últimos dos encuentros se han efectuado bajo malas condiciones climáticas, y el más reciente también con temperaturas en los 50 y tantos grados Fahrenheit. Lejos de condiciones ideales, lo que generó especulaciones sobre el futuro del partido en Orlando, pero adecuado si se considera el esfuerzo realizado por los jugadores. Se trató de un encuentro de poco contacto en su mayoría, con los árbitros poniendo fin a las jugadas ante el mínimo indicio de contacto.

"¿A quién le importa? A fin de cuentas, éramos como niños jugando en el lodo, bajo la lluvia", señaló el safety Jamal Adams , de los jets de Nueva York.

Sin importar los elementos, la Americana realizó las jugadas que la Nacional no.

El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes , conectó un pase de touchdown de 18 yardas con Eric Ebron, de los Colts de Indianápolis, en la primera serie ofensiva del juego, lo que ayudó a Mahomes a ser elegido el Jugador Más Valioso de la ofensiva.

Mahomes, no obstante, exhortaba a los votantes a que le dieran el premio al fullback Anthony Sherman , de los Chiefs, que atrapó tres pases para 92 yardas y aportó una anotación por tierra.

"Sherman tuvo mi voto. Sherman tuvo mi voto", aseveró Mahomes, que complete siete de 14 pases para 156 yardas. "Creo que se lo dije a todos por las cámaras".

Adams, que fue tema de noticias entre semana por derribar a la mascota de los Patriots de Nueva Inglaterra durante una competencia de destreza como parte de las actividades del Pro Bowl, fue nombrado el Jugador Más Valioso de la defensiva gracias a una intercepción y una captura de quarterback.

