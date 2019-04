Gigantes lo eligen en el draft, horas después es víctima de un disparo y amigo es asesinado

En solo horas, el novato recién elegido en el draft por los Gigantes de Nueva York va de la alegría a la tristeza después de que su amigo fuera asesinado. Corey Ballentine también recibió un impacto de bala que por suerte no fue letal y se recupera en el hospital satisfactoriamente.

Ballentine fue lesionado afuera del campus de Washburn University en Topeka, Kansas, mientras que su compañero de equipo Dwane Simmons, de 23 años, no corrió con la misma suerte.

Los Gigantes dijeron en un comunicado que están informados de la situación y siguen obteniendo más información de lo sucedido.

“Hemos hablado con Corey, y se recupera en el hospital. Nuestros pensamientos están con la familia de Dwane Simmons, amigos y compañeros y el resto de la comunidad de Washburn”, dijo el equipo en el comunicado.

