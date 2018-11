Jugadores de la NFL resaltarán campañas caritativas en calzado deportivo

La NFL anunció que apoyará por múltiples meses en causas que sus jugadores valoran, comenzando con el Día de Desempaque de la campaña My Cause, My Cleats (Mi causa, mis tachones). A través de toda la liga, los equipos presentarán calzado especial diseñado para la campaña My Cause, My Cleats, en su tercer año de existencia.

Para los partidos celebrados durante las semanas 13 a 15, cada equipo de la NFL designará un partido como local como su partido My Cause, My Cleats; los jugadores calzarán tachones diseñados con imágenes y símbolos que representen su compromiso con causas caritativas durante estos partidos.

Más de 800 jugadores planifican apoyar sus causas en el campo de juego durante los partidos de My Cause, My Cleats. Los temas que han seleccionado representan cientos de organizaciones caritativas distintas, desde organizaciones cuyo enfoque es la prevención del acoso (bullying) a organizaciones que trabajan con juventud con autismo, a grupos que apoyan a familias impactadas por violencia a mano armada. Los jugadores compartirán imágenes de sus tachones y las historias detrás de ese calzado especial en redes sociales, utilizando la etiqueta o hashtag #mycausemycleats. Los jugadores y equipos trabajaron con diseñadores personalizadores, así como con Nike, Under Armour y adidas para confeccionar sus diseños.