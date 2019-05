Fondo de NFL paga $485 millones por casos de conmociones

El fondo de la NFL para indemnizaciones por casos de conmociones cerebrales ha hecho pagos por casi 500 millones de dólares en sus primeros dos años, pero los abogados de algunos jugadores consideran que no hay médicos suficientes en la red aprobada para evaluar reclamos por demencia.

Esos abogados acudieron el martes a la corte para manifestar su oposición a una regla, según la cual, los jugadores retirados deben ser analizados por médicos que trabajen como máximo a unos 241 kilómetros (150 millas) de los lugares de residencia de los exdeportistas. Esa regla buscaría evitar la "compra de médicos" o los reclamos fraudulentos.

Orran Brown, administrador del fondo, dijo que los exjugadores retirados en distintas zonas del país habían acudido en gran número a consultar a cuatro médicos, excluidos ahora del programa. Esos médicos tenían un "alto volumen" de consultas y emitieron algunos diagnósticos sospechosos, según Brown.

"No notamos esto sino hasta que venían los reclamos", indicó. "Cuarenta y seis millones de dólares salieron por la puerta en estos reclamos antes de que pudiéramos detectar esto".

Los jugadores en retiro pueden solicitar indemnizaciones de hasta tres millones de dólares por casos de demencia moderada y 1,5 millones por situaciones menos graves. Sin embargo, la mayoría está en condiciones de recibir sumas mucho menores, con base en su edad y en el número de años que jugaron en la liga.

El arreglo resuelve miles de demandas, según las cuales, la NFL ocultó durante años lo que sabía de los riesgos de las conmociones cerebrales.

La jueza federal de distrito Anita Brody, quien ha atendido el caso desde 2011, sugirió que el límite en la distancia entre los consultorios de los médicos y las viviendas de los jugadores es una medida necesaria para evitar abusos.

"Me llamaron la atención algunos casos donde teníamos a un abogado de Pennsylvania y a un jugador de la Florida que acudían a un médico en Texas. Eso fue una señal de alerta", dijo Brody.

Gene Locks, abogado de Filadelfia que representa a unos 1.100 jugadores retirados, instó a Brody a no adoptar la regla. Argumentó que sus clientes accedieron al arreglo suponiendo que podrían contar con el médico que prefirieran.

"Ellos tuvieron malas experiencias con el programa de prestaciones de la NFL, tanto en su tiempo de jugadores como después de éste. Sintieron en esos casos que se aprovecharon o abusaron de ellos, y no iban a consultar a los médicos que la liga quería", recalcó Locks.

Explicó que hay al menos 30 subespecialidades distintas de la neurología, y sólo algunas son idóneas para evaluar a sus clientes.

