Pateador de la NFL que hizo tacleada ESPECTACULAR... hace prueba de antidopaje tras juego

En el partido de la Semana 16 de la NFL entre los Falcons de Atlanta y los Panthers de Carolina, la tacleada más espectacular le correspondió a un jugador inesperado.

En el segundo cuarto del cotejo, el pateador de devoluciones de Atlanta, Matt Bosher, mostró mucha valentía y buena forma para azotar sin piedad al césped al corredor de Carolina Kenjon Barner. Tras la jugada se tomó el tiempo para celebrar eufóricamente mientras sus compañeros lo felicitaban.

Falcons punter Matt Bosher just made one of the hardest tackles of the season. pic.twitter.com/lstm5awBth