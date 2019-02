¿Dónde estaban los aficionados latinos de los Rams cuando su equipo jugó el Super Bowl LIII?

View this post on Instagram

Un elemento de seguridad del #MercedesBenzStadium solicitó a estos aficionados #mexicanos a deshacerse de la bandera antes de entrar al #estadio para el juego del #SuperBowl53 entre los #Rams y los #Patriots de #NuevaInglaterra. #football #superbowlliii #ramspatriots #patriotsrams #deportes #video por @jadelreda