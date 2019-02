Compañía de telecomunicaciones registra más de 32 millones de selfies en el Super Bowl LIII

No cabe duda que la era digital cambió la manera cómo se disfruta o se obtiene información en un evento. En el caso del Super Bowl LIII, en el que los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron a los Rams de Los Ángeles en Atlanta, los aficionados aprovecharon cada instante de la semana previa y durante el juego para mantener un recuerdo… y qué mejor manera que con un selfie.

Según reportes de la compañía AT&T, se registraron más de 32 millones de selfies dentro y fuera del Mercedes-Benz Stadium, lo que causó un uso exorbitante de data de 11.5 terabytes (un TB es igual a mil millones de bytes), lo que provocó un nuevo récord de uso móvil para la compañía durante un juego por un campeonato en cualquier evento deportivo.

Only watching the Super Bowl for the halftime show and food. Here's a sefie to brighten up the lack of events so far in the first two quarters. pic.twitter.com/K1qzVj2sgJ