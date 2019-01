Chiefs busca poner fin a sequía de 49 años sin un Super Bowl

El discreto ejecutivo del impecable traje y la sonrisa ganadora permaneció dentro del vestidor casi vacío de los Chiefs de Kansas City después de que su equipo acabara de ganar su primer juego de playoffs en casa en 25 años.

Habló de lo importante que era para una afición que ha sufrido por largo tiempo. Se deshizo en halagos para el coach Andy Reid y para su joven y estelar quarterback Patrick Mahomes . Elogió al resto del equipo que obtuvo su tercer cetro en fila del Oeste de la AFC antes de eliminar a los Colts en la postemporada.

No fue sino que se le preguntó sobre ganar la Final de la Conferencia Americana que Clark Hunt mostró algo de emoción.

Los Chiefs fueron fundados por su padre, el difunto Lamar Hunt, quien junto con otros siete dueños conocidos como "El Club de los Tontos" crearon la AFL.

La importancia del carismático empresario de Texas en la NFL actual fue reconocida en 1984, cuando la liga le dio el nombre de Lamar Hunt al trofeo de plata que se le otorga al campeón de la AFC.

Así que es fácil entender porque su hijo, actual presidente del equipo y el rostro de una familia de propietarios, luchó por contener las lágrimas después de tan solo imaginar en sostenerlo por primera vez de conseguir un triunfo el domingo contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

"Hemos esperado mucho tiempo", dijo Clark Hunt. "Desde que Andy llegó hemos tenido muchas oportunidades, pero finalmente tenemos la posibilidad de ganar el campeonato de la AFC, y hacerlo en casa sería muy especial para nosotros".

Los Chiefs nunca han jugado un juego por el título de la AFC en el Estadio Arrowhead. Ganaron en Búfalo para llegar a su primer Super Bowl y en Oakland en camino a su único título en 1970.

Perdieron en Buffalo en su única otra aparición en el duelo por el campeonato de la AFC en 1994.

De hecho, la oportunidad de volver al máximo escenario de la NFL por primera vez en 49 años ha sido una larga espera. Los Chiefs perdieron ocho juegos consecutivos de playoffs durante un periodo enloquecedor, en el que se incluye haber desperdiciado el primer lugar de la conferencia. Tuvieron grandes jugadores como Tony Gonzalez , Priest Holmes y Joe Montana, pero nunca han podido levantar el trofeo como campeones de la Conferencia Americana.

El ex entrenador Dick Vermeil, quien llevó a los Eagles a un Super Bowl y ganó otro con los Rams, dijo esta semana que "mi mayor pesar" fue no haber llegado al Super Bowl en sus cinco temporadas en Kansas City.

"Hubiera sido increíble. Vamos, cuando esa cosa lleva tu nombre es algo importante", dijo el actual entrenador de los Chiefs, Andy Reid, quien aún recuerda haber conocido a Lamar Hunt hace varios años.

Hunt falleció en diciembre de 2006 a los 74 años de edad.

"Tener una oportunidad de trabajar con sus hijos y con Clark en particular, entiendes la importancia de la situación", dijo Reid. "No tiene que decírmelo. No tiene que decir nada".

