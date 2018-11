Incautan autos de lujo en caso del Instituto Ronaldinho

La justicia brasileña incautó tres vehículos de lujo y una obra de arte al hermano de Ronaldinho dentro de un caso por daños ambientales en la ciudad sureña de Porto Alegre.

La fiscalía del estado de Rio Grande do Sul informó el jueves que los bienes incautados pertenecen a Roberto de Assis, el hermano y ex agente del otrora delantero de la selección brasileño y el Barcelona.

El caso se relaciona al incumplimiento del pago de una deuda del empresario y el desaparecido Instituto Ronaldinho. Dos vehículos BMW y un Mercedes-Benz fueron incautados.

De Assis y el Instituto fueron acusados por una tala de vegetación y drenajes de tierra en 2007 sin gestionar el permiso ambiental.

De Assis no respondió a un pedido de comentario de la Associated Press.

