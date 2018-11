Permitirían a arqueros moverse más en penales

El panel que define las reglas del fútbol mundial busca dar a los arqueros más libertad para moverse antes de que un adversario ejecute un penal.

Actualmente el reglamento establece que los porteros "deben permanecer sobre la línea de gol... hasta que el cobrador ha pateado el balón".

Pero la Junta Internacional de Fútbol Asociación (IFAB, por sus siglas en inglés) propuso el jueves que los guardametas "mantengan sólo un pie sobre la raya de gol cuando se ejecuta un penalti".

Ello permitiría que los "arqueros comenzaran a moverse hacia delante antes, sin correr el riesgo de que el árbitro ordene que la ejecución del penal se repita en caso de que éste sea atajado".

Los penales representaron el objetivo principal de análisis por parte de la IFAB durante un encuentro preparatorio para una sesión del 1 de marzo, en la que se podrían aprobar los cambios en las reglas. Estas modificaciones entrarían en efecto el 1 de junio, día en que está prevista la final de la Liga de Campeones.

Otras propuestas incluyeron una redacción más precisa sobre las infracciones relacionadas con casos en que un futbolista toca accidentalmente el balón con la mano.

"Las aclaraciones más significativas se relacionan con situaciones de mano ‘no deliberada', en donde hay un ‘resultado/beneficio' injusto debido a que el balón hace contacto con la mano/brazo de un jugador", indicó la IFAB.

En junio, durante la Copa del Mundo en Rusia, Portugal estuvo a punto de quedar fuera de los octavos de final, luego que se marcó un penal rigorista a favor de Irán en los descuentos de un encuentro, por una mano del zaguero Cedric Soares. Irán convirtió desde los 12 pasos y luego erró una oportunidad clara frente al arco, que le hubiera dado el triunfo.

La IFAB concluyó también las pruebas con un sistema que alteraba el orden tradicional en que se cobran los penales en las series para dirimir los encuentros empatados. En vez de que siempre un equipo cobrara primero y el otro después, se buscaba aplicar un orden alternado que se conoce como "ABBA".

El objetivo era aliviar la presión sobre un equipo que casi siempre cobraría los penales estando en desventaja. El orden se habría invertido en cada ronda de la serie.

"Esta junta notó la falta de un apoyo sólido, principalmente porque el procedimiento es complejo, y acordó que ésta no será ya una opción futura para las competiciones", indicó el panel.

En otras propuestas, la IFAB busca reducir la pérdida de tiempo al hacer que los jugadores sustituidos abandonen la cancha por el límite que les quede más cerca a la hora del cambio. Asimismo, sería posible mostrar tarjetas amarillas y rojas a integrantes de los cuerpos técnicos en los banquillos, y se permitiría que un balón despejado en saque de meta fuera tocado de nuevo sin que haya abandonado el área.

La IFAB añadió que contempla formas para evitar que los jugadores de ataque molesten a los rivales que se encuentran formando una barrera defensiva en un tiro libre. Asimismo, se dictaminaría un balón a tierra en casos en que un equipo que ataca obtenga una ventaja clara por un balón que golpea al árbitro.

El panel está conformado por delegados de la FIFA, que tienen cuatro votos, más las cuatro federaciones del fútbol británico. Las propuestas requieren de seis de ocho votos para su aprobación.

